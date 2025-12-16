La Anses informó el cronograma de pagos para este martes 16 de diciembre de 2025, incluyendo jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), SUAF y otras prestaciones.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 8 y 9 cobran este martes 16 de diciembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

DNI terminados en 5 perciben los pagos hoy.

SUAF (Asignaciones Familiares)

DNI terminados en 5 también cobran este martes.

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 4 reciben el pago hoy.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Cobran todas las terminaciones de documentos hasta el 12 de enero de 2026.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción)

Cobran todas las terminaciones de documentos hasta el 12 de enero de 2026.

Los beneficiarios pueden consultar sus fechas de pago y los importes correspondientes en la página oficial de ANSES o en las oficinas de atención al público. Se recuerda a los titulares respetar los días asignados según la terminación de su DNI para evitar aglomeraciones y retrasos.