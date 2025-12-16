Este lunes 15 de diciembre de 2025, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, arremetió contra la opositora María Corina Machado y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en declaraciones realizadas durante el programa Zona Digital del canal estatal Venezolana de Televisión.

Sobre Machado, quien sufrió una fractura de vértebra tras salir clandestinamente del país, Maduro la calificó como “demonia infernal, loca y criminal” y cuestionó su credibilidad. Atribuyó a la dirigente declaraciones sobre la supuesta participación del 60% de la población venezolana en el narcotráfico y sostuvo que ella busca manipular a sus seguidores y generar miedo sobre una supuesta invasión imperialista.

En el plano regional, Maduro criticó el reciente balotaje chileno, en el que Kast se impuso con un amplio margen sobre la candidata comunista Jeannette Jara. Lo calificó de “nazi” y “pinochetista”, acusándolo de defender valores asociados a Hitler y al régimen de Pinochet, y cuestionó la responsabilidad de gobiernos de la región por permitir su elección.

El líder chavista también se refirió a la política migratoria de Kast, quien prometió expulsar a 330.000 migrantes sin documentación en un plazo de 90 días. Maduro advirtió a los venezolanos residentes en Chile que “tienen derechos” y aseguró que, de poder, enviaría aviones para traerlos de regreso a Venezuela.

Estas declaraciones se dan en un contexto de denuncias por la existencia de presos políticos en Venezuela y de tensiones regionales por la situación de los migrantes, así como la creciente polarización política en América Latina.