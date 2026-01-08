En este mercado invernal de 2026, Hansi Flick ha decidido apostar por el retorno de João Cancelo al FC Barcelona. Aunque inicialmente se planeaba buscar un sustituto para Andreas Christensen, quien sufre una lesión de ligamento cruzado anterior, el cuerpo técnico y Deco cambiaron de estrategia.

Se determinó que la vuelta de Ronald Araujo y la irrupción de los jóvenes de la cantera cubren las necesidades en la zaga central, permitiendo priorizar la llegada de un lateral polivalente.

El portugués, que cumplirá 32 años en mayo, presiona para dejar el Al-Hilal de Arabia Saudí y regresar al fútbol europeo. A pesar del interés persistente del Inter, el jugador prioriza al club azulgrana para esta ventana de fichajes. La operación se estudia como una cesión hasta el final de la temporada 2025-2026, condicionada siempre al encaje salarial dentro del Fair Play de LaLiga.

Respecto a este movimiento, Hansi Flick declaró: "He hablado con mi cuerpo técnico y con Deco. Creemos que con el regreso de Ronald Araujo tendremos buenas alternativas en el centro de la defensa. João puede jugar en las dos bandas y nos da más opciones en ataque".