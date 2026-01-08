La papada es una capa de grasa por debajo de la barbilla que puede ser más o menos gruesa y flácida y puede afear nuestras facciones y nuestro perfil. Es muy difícil de eliminar a no ser que recurramos a la cirugía estética. Sin embargo, podría disminuirse si hacemos ejercicios faciales que pueden ayudar a tonificar esta parte y otras áreas del rostro.

1. Elevaciones de mentón

Sentado o de pie, levanta la cabeza hacia el techo y estira la barbilla hacia arriba. Mantén 5 segundos y baja lentamente. Repite 10–15 veces. Ayuda a estirar y tonificar el cuello y la zona bajo la mandíbula.

Publicidad

2. Beso al cielo

Inclina la cara hacia arriba y proyecta los labios como si fueras a besar el cielo. Mantén 5 segundos y relaja. Haz 10 repeticiones. Este movimiento activa el músculo platisma, que ayuda a reducir la papada.

3. Lengua al paladar

Con la boca cerrada, empuja la lengua fuertemente contra el paladar. Mantén 10 segundos. Repite 10 veces. Este ejercicio fortalece la musculatura profunda debajo de la mandíbula.

Publicidad

4. Rotaciones de cuello

Gira lentamente la cabeza hacia la derecha y luego hacia la izquierda en un movimiento amplio y controlado. Haz 10 repeticiones por lado. Mejora la flexibilidad y tono del cuello.

5. Resistencia con mano

Coloca la palma sobre la frente y empuja con la cabeza hacia adelante sin permitir movimiento. Mantén 5 segundos y relaja. Repite 10 veces. Este ejercicio fortalece la parte frontal del cuello y mandíbula.

Publicidad

6. Beso de gato

Con la cabeza alineada al cuello, mira hacia el frente y estira la mandíbula inferior hacia adelante hasta sentir el estiramiento. Mantén 5 segundos y vuelve. Repite 10 veces.

7. Sonrisa amplia

Sonríe lo más ampliamente posible sin mostrar tensión en los ojos. Mantén 5 segundos. Repite 15 veces. Trabaja músculos faciales y ayuda a definir el contorno mandibular.

8. Contracción de la papada

Con la espalda recta y hombros hacia atrás, empuja la mandíbula inferior hacia adelante sin mover el cuello. Mantén 5 segundos. Repite 10 veces. Ayuda a activar músculos del cuello profundo.