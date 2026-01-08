El departamento Valle Fértil fue afectado durante la noche de este miércoles por el temporal de lluvia que provocó complicaciones en el servicio de energía eléctrica. Como consecuencia del fenómeno climático, gran parte del departamento quedó sin suministro desde la medianoche, una situación que volvió a poner en evidencia las falencias estructurales del sistema eléctrico que los usuarios del Este sanjuanino vienen denunciando desde hace años.

Según lo informado desde el municipio las intensas precipitaciones impactaron de lleno en la red de distribución, generando interrupciones prolongadas del servicio en distintas localidades del departamento.

El Sur, la zona más afectada

Con el correr de las horas, la empresa prestadora logró restablecer el suministro eléctrico en la mayoría de las localidades de Valle Fértil. Sin embargo, hasta el momento, la zona Sur del departamento continúa sin energía, especialmente la localidad de Chucuma, donde vecinos permanecen sin luz desde el inicio del temporal.

La situación genera preocupación entre los habitantes, no solo por la falta de electricidad, sino también por las consecuencias que esto tiene en la conservación de alimentos, el funcionamiento de bombas de agua y la seguridad durante la noche.

Daños en la red de distribución

Desde la empresa prestataria del servicio informaron que el temporal provocó daños en la infraestructura eléctrica. Entre los principales inconvenientes se registró la caída de postes, junto con su correspondiente cableado, lo que obligó a interrumpir el servicio por razones de seguridad.

Estas fallas evidencian, una vez más, la vulnerabilidad de la red eléctrica frente a eventos climáticos intensos, una problemática recurrente en el departamento.

Trabajos de reparación en condiciones adversas

Personal técnico se encuentra trabajando en la zona afectada para reparar los daños y lograr la normalización del servicio en el menor tiempo posible. No obstante, desde la empresa indicaron que las tareas se ven dificultadas por las condiciones climáticas y el estado del terreno, que en algunos sectores permanece anegado.

A pesar de ello, aseguraron que los equipos continuarán operando hasta restablecer completamente el suministro en Chucuma y áreas aledañas.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, se recordó a la población que, frente a cualquier situación de peligro eléctrico, no se debe actuar por cuenta propia. Se recomienda mantener distancia de cables caídos o postes dañados y comunicarse de inmediato con la empresa prestataria al 0800-666-3637.

Mientras tanto, los vecinos de Valle Fértil esperan una pronta solución y reclaman mejoras estructurales que eviten que cada tormenta vuelva a dejar al departamento a oscuras.