Un auto conducido por el español Jesús Calleja con el navegante argentino Eduardo Blanco protagonizó un accidentado vuelco a alta velocidad durante la quinta etapa del Rally Dakar 2026, en una zona con mala visibilidad por polvo y terreno irregular, lo que provocó que el vehículo diera una vuelta de campana frontal y quedara seriamente dañado.

El accidente se produjo cuando el coche atravesó un desnivel inesperado sin poder anticiparlo debido a una nube de polvo levantada por otros competidores, lo que complicó la visión. El impacto generó gran preocupación entre la organización y aficionados, ya que el prototipo quedó inoperable para continuar la carrera.

Pese a la violencia de la caída y los daños estructurales del vehículo, tanto Calleja como Eduardo Blanco no sufrieron lesiones de alta gravedad, confirmaron fuentes oficiales y medios especializados. Ambos fueron trasladados a un centro médico para realizarse chequeos completos y descartar cualquier lesión oculta.

La seguridad de los vehículos de competición (equipados con jaulas antivuelco y sistemas de protección avanzados) fue clave para que los ocupantes sobrevivieran al choque sin consecuencias graves, según detallan los informes iniciales.

Debido al fuerte daño en el auto tras el vuelco, el equipo queda obligado a abandonar la prueba, poniendo fin a la participación de Calleja y Blanco en esta edición del Dakar. La dureza del rally, con etapas de cientos de kilómetros en condiciones extremas de arena y polvo, vuelve a mostrarse como uno de los principales desafíos para los competidores y sus máquinas.

El accidente se suma a otros incidentes y retiradas en la competición, aunque la carrera continua con normalidad. La dureza del recorrido ya provocó abandonos por fallas mecánicas y otros desafíos para los participantes en diferentes categorías.