El apodo con el que los famosos de MasterChef se burlan de Yanina Latorre

La llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity el pasado martes 6 de enero como reemplazo de Maxi López no pasó desapercibida, generando un clima de murmullos y tensión desde el primer minuto.

Aunque su debut culinario fue exitoso —presentó un pechito de cerdo con salsa reducción y puré de papas cremoso que la llevó directo al balcón tras recibir críticas constructivas—, su perfil filoso ya causó revuelo entre sus compañeros.

En las últimas horas, Evangelina Anderson filtró desde la preproducción el polémico apodo que circula en el reality: “Yiya”, en alusión a Yiya Murano, la "envenenadora de Montserrat".

Durante un almuerzo, el Chino Leunis bromeó mientras comía: “Estoy comiendo fruta que me trajo Yanina Latorre”, simulando exageradamente que se ahogaba. Ante esto, Anderson remató entre risas: “¿Quién? ¿Yiya Murano? ¿Yiya Latorre? ¿Qué te pasa?”.

Este no es el único sobrenombre complejo para la ex angelita y conductora de SQP; Elizabeth Vernaci suele llamarla "Yarará Latorre" por su personalidad en LAM. Pese a la tensión con otros participantes como El Turco Husaín o los cruces con Wanda Nara, Yanina aún no ha respondido públicamente a este nuevo mote. Según la información disponible, es probable que su respuesta, de producirse, mantenga su característico estilo irónico y sin disculpas.