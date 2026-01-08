El lateral argentino Valentín Barco, de 21 años y actualmente en Racing de Estrasburgo de Francia, se encuentra en la mira de un gigante del fútbol europeo que lo sigue de cerca con vistas al próximo mercado de pases, según informan medios especializados.

La noticia se enmarca en un contexto de recambio en el club inglés Chelsea, que recientemente cambió de entrenador y cuyo nuevo técnico, Liam Rosenior, ya dirigió a Barco en Estrasburgo y lo considera “una opción concreta para reforzar”, colocándolo en el radar del equipo londinense.

Barco, surgido de Boca Juniors y con experiencia en Brighton y Sevilla, fue fichado definitivamente por el Strasbourg en 2025 y ha consolidado su presencia en la Ligue 1 francesa, donde ha jugado como lateral izquierdo y ha demostrado versatilidad y calidad técnica.

Su rendimiento en Francia ha llamado la atención de clubes de mayor envergadura, lo que alimenta los rumores de una posible transferencia a uno de los grandes del fútbol europeo en los próximos meses.

La vinculación con un equipo como Chelsea, que compite en la Premier League y en torneos continentales, representa no solo un salto competitivo para Barco, sino también una oportunidad para reforzar su proyección internacional y ganar mayor visibilidad de cara a la selección argentina, donde ya es seguido de cerca gracias a sus actuaciones en Francia.

Si se concreta un traspaso a un club de elite, Barco podría convertirse en uno de los jóvenes talentos argentinos más destacados exportados recientemente al fútbol europeo, siguiendo una senda similar a la de otros compatriotas que dieron el salto hacia grandes ligas.