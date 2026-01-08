Teodelina, un pequeño pueblo de unos 10.000 habitantes en el sur de Santa Fe, es un destino cada vez más popular durante el verano debido a su distintivo principal: el balneario El Edén, que cuenta con la pileta más grande de Argentina. Esta piscina monumental, inaugurada en 1966, mide 158 metros de largo por 50 de ancho y se llena con aproximadamente 13 millones de litros de agua salada extraída del subsuelo, atrayendo hasta 10.000 visitantes por día los fines de semana de temporada.

El diseño y tamaño de esta piscina la convierten en el corazón social y económico del pueblo durante la época de calor, ofreciendo un punto de encuentro donde turistas de localidades cercanas, y familias incluso desde Buenos Aires, llegan para refrescarse, disfrutar del agua y pasar el día.

El predio de El Edén no se limita solo a la enorme piscina. Los visitantes pueden aprovechar parrillas, zonas de camping, canchas de fútbol, rugby y vóley, además de espacios verdes para recreación. También se organizan recitales, festivales y eventos que animan las noches estivales, convirtiendo este balneario en un centro de entretenimiento familiar y social.

Además del balneario, el entorno natural suma atractivo: la laguna El Chañar ofrece un lugar para caminar o disfrutar del atardecer, y la plaza principal de Teodelina, con sus pérgolas y comercios, invita a recorrer el pueblo con tranquilidad. Este relieve natural y la vida comunitaria hacen de la localidad una alternativa diferente para una escapada veraniega, combinando descanso, aire libre y actividades para todas las edades.

Teodelina está ubicada en el departamento General López, cerca del límite con la provincia de Buenos Aires, lo que facilita una escapada desde grandes centros urbanos, como Buenos Aires o Rosario, a unas pocas horas de viaje. La mezcla de naturaleza, actividades al aire libre y la enorme piscina la posicionan como una alternativa atractiva a los destinos costeros tradicionales.