Policiales > En Marquesado

Choque entre auto y moto: dos menores hospitalizados

Dos adolescentes sufrieron lesiones de consideración tras chocar en moto contra un auto en una esquina de Rivadavia.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Sargento Matamoro de la Comisaría 30 trabajó en el siniestro.

El 7 de enero de 2026, aproximadamente a las 20:40 horas, se produjo un siniestro vial en la intersección de las calles San Sebastián y Enrique Godoy, en el departamento de Rivadavia, zona de Marquesado.

El hecho involucró a un Renault Clio atías Castro de 34 años, y a una motocicleta Corven. En el vehículo de dos ruedas viajaban dos menores de edad 15 años, quien conducía, y 14 años, en calidad de acompañante.

De acuerdo a la reconstrucción del accidente, el automovilista circulaba por San Sebastián de sur a norte, mientras que la moto transitaba por Enrique Godoy de este a oeste. La colisión se produjo en la intersección de ambas arterias.

Como consecuencia del impacto, los dos motociclistas resultaron con lesiones de consideración, por lo que fueron trasladados a la Urgencia del Hospital Rawson. En el lugar del hecho intervino personal de la Comisaría 30, siendo el Sargento Matamoro el primer interventor ante el accidente de tránsito.

