Crecientes cortan cinco rutas en Valle Fértil; Vialidad pide no circular por los tramos afectados

Las intensas lluvias que afectan a la provincia han generado una situación crítica en la red vial del departamento de Valle Fértil. La Dirección Provincial de Vialidad emitió un alerta oficial confirmando que cinco rutas provinciales se encuentran intransitables debido a inundaciones en badenes y crecientes súbitas en cursos de agua. El resto de los caminos del departamento permanecen transitables solo con máxima precaución.

El informe detalla que el agua acumulada y el arrastre de sedimentos han bloqueado el paso vehicular en tramos fundamentales, generando cortes que afectan la conectividad interna del departamento y el acceso a varias localidades.

Rutas intransitables: detalle de los cortes

Según el parte oficial, las rutas que no pueden ser utilizadas son las siguientes:

RP 510: Tramo Sur - Marayes hasta Villa San Agustín. Intransitable por bajada de agua en badenes y acumulación de arrastre.

RP 506: Sector de Balde del Sur.

RP 507: Sector de Los Valencianos.

RP 511: Sector del Río Balde de las Chilcas.

RP 523: Tramo Villa San Agustín - Los Bretes.

Estos cortes impactan directamente en la movilidad entre localidades como Villa San Agustín, Marayes, Balde del Sur y Los Bretes, aislando a comunidades y complicando el traslado de bienes y personas.

Recomendaciones oficiales para la circulación

Frente a esta situación, la Dirección de Vialidad hizo un llamado enfático a los conductores:

