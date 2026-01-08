Provinciales > Alerta
Crecientes cortan cinco rutas en Valle Fértil; Vialidad pide no circular por los tramos afectados
POR REDACCIÓN
Las intensas lluvias que afectan a la provincia han generado una situación crítica en la red vial del departamento de Valle Fértil. La Dirección Provincial de Vialidad emitió un alerta oficial confirmando que cinco rutas provinciales se encuentran intransitables debido a inundaciones en badenes y crecientes súbitas en cursos de agua. El resto de los caminos del departamento permanecen transitables solo con máxima precaución.
El informe detalla que el agua acumulada y el arrastre de sedimentos han bloqueado el paso vehicular en tramos fundamentales, generando cortes que afectan la conectividad interna del departamento y el acceso a varias localidades.
Rutas intransitables: detalle de los cortes
Según el parte oficial, las rutas que no pueden ser utilizadas son las siguientes:
- RP 510: Tramo Sur - Marayes hasta Villa San Agustín. Intransitable por bajada de agua en badenes y acumulación de arrastre.
- RP 506: Sector de Balde del Sur.
- RP 507: Sector de Los Valencianos.
- RP 511: Sector del Río Balde de las Chilcas.
- RP 523: Tramo Villa San Agustín - Los Bretes.
Estos cortes impactan directamente en la movilidad entre localidades como Villa San Agustín, Marayes, Balde del Sur y Los Bretes, aislando a comunidades y complicando el traslado de bienes y personas.
Recomendaciones oficiales para la circulación
Frente a esta situación, la Dirección de Vialidad hizo un llamado enfático a los conductores:
- Respetar estrictamente toda la señalización vial (carteles, conos, barreras) que indique corte de ruta o peligro.
- No intentar cruzar bajo ningún concepto tramos anegados, badenes inundados o cauces con agua. La fuerza de la corriente puede arrastrar vehículos incluso de gran porte.
- Circular con máxima precaución en las rutas que permanecen habilitadas, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia de seguridad.
- Planificar cualquier viaje con antelación, consultando el estado de las rutas a través de los canales oficiales antes de partir.