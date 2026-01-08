El 13 de febrero llega la Fiesta de la Chaya a La Meseta con el debut solista de Pepa Brizuela

La música popular argentina tendrá una cita imperdible en la provincia el próximo viernes 13 de febrero, con la celebración de la "Fiesta de la Chaya" en el complejo La Meseta. El evento, que promete "luces, escenario, fiesta y sorpresas", tendrá como atracción principal la presentación por primera vez en San Juan como solista del cantante Pepa Brizuela, figura reconocida por su trayectoria en agrupaciones como Trulalá y La Barra.

El show, que comenzará a las 23:00 horas, busca ofrecer "una noche única" como anticipo del Día de los Enamorados. Junto a Brizuela, subirán al escenario los artistas Sergio Galleguillo y Pepo Lara, garantizando un repertorio de grandes éxitos de la música popular y folclórica con un enfoque festivo.

Publicidad

Cartel completo y logística del evento

La "Fiesta de la Chaya" contará con un cartel completo diseñado para una noche de baile y celebración:

Pepa Brizuela (artista principal).

Sergio Galleguillo (show en vivo).

Pepo Lara (show en vivo).

El evento se realizará en el complejo La Meseta, ubicado en Abraham Tapia Este, en la ciudad de San Juan. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma digital Fanticket, con diversos medios de pago habilitados que incluyen tarjetas de crédito, débito y MercadoPago.

Publicidad

Para quienes prefieran la compra física, se han habilitado varios puntos de venta en la provincia: