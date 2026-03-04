El boxeo sanjuanino se prepara para una de sus noches más brillantes. Este viernes 6 de marzo, el mítico Club Mocorroa será el escenario de un festival de alto impacto donde se disputarán tres cinturones Ambapa (Asociación de Managers, Boxeadores Argentinos Profesionales y Amateurs), fiscalizados por la Federación Argentina de Boxeo (FAB). David Pucará Silva, referente del gimnasio 1% y parte de la organización, dialogó con DIARIO HUARPE y adelantó que la velada contará con un despliegue visual y sonoro inédito para la provincia.

"Vamos a tener un show increíble con locutores y juegos de luces, como se ve en el extranjero. Queremos que la gente empiece a disfrutar algo nuevo y conozca desde adentro el boxeo amateur, donde los chicos dan todo para llegar al profesionalismo", destacó Silva. La actividad comenzará formalmente este jueves a las 21 con el pesaje, careo y conferencia de prensa abierta al público en el centro de entrenamiento 1%, ubicado en Comandante Cabot 3102.

Duelo sanjuanino por el cinturón Ambapa

La pelea más esperada de la noche será la que protagonicen Agustín Aubone, representante del gimnasio 1%, y Ramón Manrique, del Club Mocoroa. Ambos se medirán por el título sanjuanino Ambapa, que actualmente se encuentra vacante. "Agustín tiene un rival muy duro y profesional. Estamos esperando ver quién levanta ese cinturón tan anhelado", comentó Silva.

Además, la cartelera incluye la disputa de un cinturón cuyano con la presencia de un medallista de los Juegos Evita Bruno Núñez y de Roberto Carrizo, asegurando un nivel técnico de excelencia en las casi 10 peleas programadas, que también incluirán combates de boxeo femenino.

Entradas y beneficios por el Día de la Mujer

En un gesto especial por el Día Internacional de la Mujer, la organización de Club Mocorroa dispuso que todas las mujeres tengan acceso gratuito a la zona de populares. Asimismo, los niños menores de 10 años tampoco pagarán entrada, buscando fomentar la asistencia de la familia sanjuanina. Para el resto del público, los precios de las localidades son: populares a $6.000 y ring side a $12.000.

El festival abrirá sus puertas a las 21. Se recomienda asistir temprano para disfrutar de las peleas preliminares antes de los tres grandes duelos de fondo que definirán a los nuevos campeones de la región.