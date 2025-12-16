Yo Cocino > Recetas para fiestas
Receta fácil y económica de "pan dulce" salado en cuatro pasos para Navidad
POR REDACCIÓN
En el universo de la panadería y la repostería, a veces la innovación surge de un audaz cruce de caminos. ¿Qué pasa si tomamos la esencia esponjosa y festiva de un clásico y la trasladamos al territorio salado? El resultado es una sensación culinaria que ha venido para quedarse: el Pan Dulce Salado, y en particular, su irresistible versión con jamón y queso.
¿Por qué se convirtió en un éxito?
Este pan representa la respuesta perfecta para quienes buscan sorprender en fechas festivas, alejándose de los menús tradicionales. Combina la textura suave, húmeda y ligeramente dulce de la masa de un pan dulce con la contundencia y el sabor profundo de ingredientes salados. Es un contraste deliberado y exitoso: la miel en la masa realza los sabores del jamón, el queso y las aceitunas, creando una experiencia compleja y adictiva.
Más que una simple receta, es un concepto versátil. El relleno de jamón, queso tybo y aceitunas negras es solo el punto de partida; la fórmula invita a la creatividad. ¿Quesos más intensos como el gruyère o el azul? ¿Frutos secos? ¿Verduras asadas o embutidos? Las posibilidades son infinitas, permitiendo adaptarlo a todo tipo de paladares, incluidos los vegetarianos.
La clave del éxito: técnica y precaución
Para lograr la textura perfecta, es fundamental respetar los procesos de la panadería. El secreto comienza con un fermento o "pie" activado correctamente (harina, azúcar, levadura y líquido tibio), que debe duplicar su volumen antes de integrarse a la masa. Este paso garantiza una miga aireada y esponjosa.
⚠️ Advertencia crucial: Durante el amasado, se debe evitar el contacto directo entre la sal y la levadura fresca, ya que la sal puede inhibir su acción. La técnica tradicional de hacer un hueco en la harina para los líquidos y espolvorear la sal por los bordes es un método seguro.
Receta: Pan dulce salado con jamón y queso
(Rinde para 3 panes de aproximadamente 500 gr cada uno)
Ingredientes:
500 g de harina 0000
2 huevos
24 g de levadura fresca
2 cdas. de azúcar
2 cditas. de sal
100 g de manteca (o aceite)
2 cdas. de miel
100 g de jamón cocido, en cubos
100 g de aceitunas negras, sin carozo
100 g de queso tybo (duro, no cremoso), en cubos
1 cda. de orégano
1 cda. de provenzal (mezcla de hierbas)
Leche tibia o agua, cantidad necesaria
Para la cobertura final (opcional):
1 taza de perejil picado
Ralladura de 1/2 limón y 1/2 naranja
1 diente de ajo picado
Aceite de oliva
Elaboración Paso a Paso:
Paso 1: Activar y mezclar
En un bol, prepara el fermento mezclando 4 cucharadas de harina, el azúcar, la levadura fresca desmenuzada y 4 cucharadas de leche tibia. Tapa y deja en un lugar cálido 30 minutos hasta que espume y duplique su volumen. En otro bol grande, forma un volcán con el resto de la harina, pone la sal en los bordes (¡sin tocar el centro!), y en el hueco vierte el fermento listo, los huevos y la miel. Une todo añadiendo leche tibia poco a poco hasta formar una masa.
Paso 2: Amasar e incorporar grasa
Amasa en superficie enharinada 5 minutos. Luego, incorpora la manteca blanda o el aceite poco a poco, amasando con energía otros 10 minutos hasta tener un bollo liso y elástico. Forma una bola, colócala en un bol aceitado, tapa y deja leudar en lugar cálido 1 hora hasta que duplique su tamaño.
Paso 3: Formar los panes
Desinfla la masa suavemente con los dedos. Espárcela un poco y distribuye por encima el jamón, el queso (en cubos), las aceitunas, el orégano y el provenzal. Enrolla apretando para integrar, divide en 3 partes, forma bollos y colócalos en moldes enmantecados. Tapa y deja levar 1 hora más (o hasta que casi lleguen al borde). Precalienta el horno a 180°C.
Paso 4: Hornear y Acabar (45-50 min)
Hornea los panes 40 minutos. Opcional premium: a los 35 minutos, sácalos, píntalos con huevo batido y cubre con una mezcla de perejil picado, ralladura de limón/naranja, ajo y aceite. Hornea 5-10 minutos más hasta dorar. Deja enfriar 10 minutos en el molde antes de desmoldar. ¡Listo para disfrutar!
