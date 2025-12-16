Tenía que pagar la fiesta de egresados y se gastó los $17 M en el casino

Romina Enriquez, una mujer de 42 años de Eldorado, Misiones, se encuentra en el centro de un escándalo que afectó a los alumnos de la Escuela Provincial de Comercio N° 19. La mujer fue denunciada penalmente por los padres de los egresados después de que reconociera haber malversado 17 millones de pesos que estaban destinados a cubrir los gastos de la fiesta de fin de curso.

Enriquez, quien es madre de una de las alumnas, era la encargada de gestionar el fondo común, que se nutría de los aportes mensuales realizados por 35 familias durante ocho meses,. Cada grupo familiar había abonado más de 60 mil pesos por mes, y las familias estaban convencidas de que el salón, el cátering, el DJ, el sonido y el fotógrafo ya estaban contratados,.

El fraude quedó al descubierto el pasado viernes, el mismo día en que debía realizarse el evento en el salón Pirámide, ubicado en el kilómetro 11 de la localidad. Desde el salón contactaron a los padres para notificarles que, al no haberse registrado la cancelación de la reserva, la fiesta debía suspenderse.

Cuando los padres intentaron contactarla para que diera explicaciones, la mujer, que trabaja como enfermera en el Hospital SAMIC de Eldorado, dejó de responder llamados y mensajes,. Posteriormente, a través de un texto de WhatsApp, Enriquez admitió que el dinero había sido utilizado en apuestas y que ya no se encontraba disponible.

En su mensaje, la mujer intentó justificarse: “La verdad, no hay justificación para lo que hice. Tengo problemas con el casino y usé (la plata) y después, pensando que iba a recuperar, fui enterrando cada vez más”. También aseguró estar gestionando un préstamo para restituir la suma.

La indignación de los damnificados fue palpable. Ramón Valentín Mercado, uno de los padres afectados, lamentó a Canal 9 Norte Misionero que: “Hemos sido estafados lamentablemente, porque nos llamaron del salón para decirnos que no se había abonado nada de la recepción. No podíamos creerlo: durante ocho meses cada familia abonó más de 60 mil pesos por mes y esta mujer, nunca pagó nada”. El hombre agregó a Misiones Online la grave traición: “No tuvo compasión de su hija, de nosotros menos”.

A pesar de la estafa, los padres se unieron y decidieron que la fiesta no se suspendería. Las familias llevaron comida para compartir, y la institución educativa colaboró con pizzas y empanadas para quienes no podían afrontar un nuevo gasto. Además, el intendente de Eldorado, Rodrigo Durán, intervino y se ofreció como garante, lo que permitió firmar un nuevo contrato y asegurar la realización del evento esa misma noche.

A pesar de la molestia general, los estudiantes resolvieron que la hija de Enriquez participara de la recepción. La Policía de Misiones confirmó que se radicó una denuncia formal, pero la mujer aún no ha sido localizada. Los padres avanzarán con una presentación judicial conjunta, mientras que familiares de Enriquez se han comprometido a realizar aportes para intentar reducir la deuda millonaria.