En un escenario de tensión institucional y comercial, Estados Unidos comenzó a aplicar desde este martes un nuevo arancel global del 10% a las importaciones, pese al reciente fallo adverso de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló políticas arancelarias previas impulsadas bajo poderes de emergencia.

La medida fue ratificada por el presidente Donald Trump, quien el viernes había firmado en el Despacho Oval una orden ejecutiva que establece el arancel conocido como “Sección 122”. El esquema tendrá vigencia inicial por 150 días, con exenciones sectoriales como la industria farmacéutica y productos que ingresan bajo el acuerdo comercial con México y Canadá.

Desde la Casa Blanca señalaron que los nuevos derechos aduaneros apuntan a reducir “los grandes y graves déficits de la balanza de pagos”, en línea con la política proteccionista que el mandatario viene defendiendo desde su llegada al poder.

El conflicto se profundizó luego de que la Corte invalidara parte de los argumentos de emergencia nacional utilizados para imponer aranceles anteriores. Trump reaccionó con dureza, cuestionó a los magistrados y sostuvo que el fallo lo deja “más poderoso”. Además, advirtió que buscará mecanismos legales alternativos para sostener su estrategia comercial.

“Cualquier país que quiera ‘jugar’ con la ridícula decisión de la Corte Suprema se enfrentará a un arancel mucho más alto”, escribió el mandatario en sus redes sociales, en un mensaje que elevó la tensión con socios comerciales históricos.

En paralelo, crece la incertidumbre sobre el destino de los aproximadamente 170.000 millones de dólares recaudados hasta ahora por aranceles. Empresas estadounidenses y varios estados gobernados por demócratas anticiparon que recurrirán a la Justicia en busca de compensaciones, mientras la administración federal advierte que el proceso podría extenderse durante años.

Los nuevos aranceles no alcanzan a la mayoría de los productos originarios de Canadá y México amparados por el tratado comercial vigente, aunque determinados sectores como el acero y la industria automotriz podrían enfrentar incrementos adicionales tras la votación 6 a 3 del máximo tribunal.

En este contexto, Washington mantiene negociaciones comerciales con países como Corea del Sur e India y se prepara para revisar durante el año el acuerdo T-MEC con Canadá y México. La decisión de avanzar con los aranceles pese al revés judicial vuelve a colocar a la política comercial estadounidense en el centro del debate global.