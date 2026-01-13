Este 13 de enero de 2026 marca el vigésimo aniversario de una de las hazañas criminales más recordadas de Argentina: el asalto al Banco Río de Acassuso. Bajo un calor extremo, Fernando Araujo, Luis Mario Vitette Sellanes, Sebastián García Bolster, Roberto Alberto de la Torre y José Julián Zalloechevarría ejecutaron un plan que incluyó armas de juguete y 23 rehenes para distraer a más de 200 policías y francotiradores del Grupo Halcón.

Mientras Vitette, apodado "El Negociador", ganaba tiempo pidiendo comida y bromeando, el resto de la banda vaciaba 145 cajas de seguridad en el subsuelo usando "la canilla", una herramienta hidráulica artesanal. Lograron escapar por un túnel de 15 metros hacia los desagües pluviales con un botín aproximado de 19 millones de dólares y 80 kilos de joyas, cargando las bolsas de consorcio en una camioneta con un agujero en el piso. Al entrar, la policía solo encontró un banco vacío y una nota: "En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores".

Publicidad

Pese a la perfección técnica, el grupo cayó por el factor humano cuando Alicia di Tullio, esposa de "Beto" de la Torre y colaboradora logística, los delató por despecho un mes después. Alicia sospechó que su marido huiría a Paraguay con su amante, Liliana, a quien le había comprado una camioneta 4x4 y un departamento lujoso, mientras que a ella le daba un auto común y "migajas". Gracias a su confesión, De la Torre fue detenido el 18 de febrero de 2006 en Avellaneda junto a su amante, quien llevaba 15.000 dólares; él fue condenado a 15 años de prisión y hoy, alejado del delito, trabaja en mecánica y el rubro textil, aunque sigue llamando a Alicia "la delatora".

Actualmente, los demás integrantes han seguido caminos diversos: Araujo ("El Cerebro") es productor y guionista en Palermo; Vitette Sellanes atiende su joyería "Verde Esmeralda" en Uruguay; García Bolster ("El Ingeniero") tiene un taller náutico y Zalloechevarría ("El Paisa") ejerce como abogado tras estudiar en prisión.

Publicidad

La conexión con San Juan

Fernando Araujo, conocido como "El Facha", fue el último integrante de la banda del Robo del Siglo en ser capturado tras el asalto al Banco Río de Acassuso. Gendarmes lo localizaron en la zona de Bauchaceta, departamento de Iglesia, San Juan, mientras se encontraba acampando. Pese a que el ideólogo del atraco alegó estar en un retiro espiritual, terminó trasladado a una dependencia policial y sentenciado a nueve años y seis meses.

Araujo relató su decisión de escapar a tierras sanjuaninas poco después del golpe: “A los quince días, empezó lo que había pensado, irme a San Juan”. Para sobrevivir en el paraje, el ladrón se equipó de forma particular: “Junté un equipo de alta montaña con latas de atún, con libros de Osho y con un escáner de radiofrecuencias”.

Publicidad

En testimonios sobre su detención, Araujo definió la experiencia como un "plot point" o punto de giro: “Esto es un verdadero giro porque, de golpe, aparezco detenido, viajando en la camioneta de Gendarmería”. El arresto del autor de la famosa nota "sin armas ni rencores" (mencionada en nuestra conversación anterior) alteró por completo la paz del departamento sanjuanino. Al respecto, el protagonista declaró: “Imagínense un pueblo donde las noticas son 'Le robaron la bicicleta a Carlitos', o sea, esas noticias que pasan en estos pueblos. Y de golpe estaba el tipo del Robo del Siglo. Fue una revolución total”.