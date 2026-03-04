F1 2026: Horarios del GP de Australia y debut de Colapinto en Alpine

La temporada 2026 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 inicia este fin de semana en el circuito de Albert Park, Melbourne. El certamen comienza con Lando Norris, piloto de McLaren, defendiendo su corona frente al resto de la grilla. Entre las novedades más esperadas para el público argentino se encuentra el inicio de un nuevo año de Franco Colapinto, quien ahora afronta el desafío como piloto de la escudería Alpine.

El escenario australiano, integrado al calendario desde 1996, se caracteriza por ser uno de los trazados más rápidos, aunque su diseño propenso a accidentes exige máxima precisión en sus 5.278 kilómetros de longitud. Los pilotos deberán completar 58 vueltas para cubrir los 306,124 kilómetros de competencia.

Publicidad

La actividad para Argentina se desarrollará mayoritariamente de madrugada. El jueves 5 de marzo comenzarán las Prácticas Libres 1 de 22:30 a 23:30. El viernes 6 continuarán las Prácticas Libres 2 (02:00 a 03:00) y las Libres 3 (22:30 a 23:30). La clasificación definitiva tendrá lugar el sábado 7 a las 02:00, mientras que la carrera final se largará el domingo 8 de marzo a la 01:00.

La transmisión televisiva estará a cargo de Fox Sports (canales 25 y 106 de Cablevisión; 105 y 1605 de DirecTV; 101 y 1013 de Telecentro), mientras que vía streaming se podrá seguir por Disney+ con un costo de $10.549 mensuales o a través de TyC Sports. En la previa, se conoció una declaración de Jack Doohan, señalado como reemplazo de Colapinto, quien realizó una cruda revelación sobre su pasado: "Corría con tiempo prestado".