La participación argentina en el Mundial 2026 (Fubeca) dejó sensaciones encontradas, aunque con un balance positivo desde lo deportivo. El seleccionado nacional tuvo una actuación destacada en las fases iniciales del certamen, donde eliminó a México y Colombia, pero su camino se detuvo en las semifinales tras caer frente a Brasil.

El cruce se dio en la categoría 2 ascensores y 7 embudos, una de las más competitivas del torneo, en la que Argentina mostró una sólida performance. En ese marco, el equipo albiceleste logró imponerse primero ante México y luego frente a Colombia, avanzando con autoridad a las instancias decisivas.

En semifinales, sin embargo, el seleccionado argentino se encontró con un Brasil que hizo valer su jerarquía y terminó imponiéndose, dejando a la Albiceleste fuera de la final. Pese a la derrota, la actuación argentina fue valorada positivamente por el nivel mostrado a lo largo del campeonato.

El Mundial Fubeca 2026 tuvo como grandes protagonistas a España y Brasil, que se consagraron campeones en distintas categorías, confirmando su dominio y protagonismo en la competencia internacional.

De esta manera, Argentina cerró su participación con victorias importantes y una actuación que reafirma su competitividad a nivel mundial, aun cuando el sueño del título quedó trunco en semifinales.