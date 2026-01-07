En una íntima conversación desde el Chase Stadium en Miami, Lionel Messi compartió detalles sobre su vida familiar junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos. El astro del Inter Miami se refirió a sus hábitos frente a la pantalla y sorprendió al confirmar el vínculo de su esposa con la humorista Momi Giardina, integrante de MasterChef Celebrity.

Al ser consultado por Nico Occhiato sobre este acercamiento, el futbolista aseguró: “Se escriben, sí, es verdad. Se caga de risa con ella. Ahora estábamos mirando MasterChef y se ríe con ella. No sé de qué hablan pero se mensajean de vez en cuando”.

El intercambio continuó explorando la relación del capitán con la televisión nacional, momento en el que Diego Leuco le preguntó directamente por su interés en el programa de chismes LAM.

Lejos de evadir el tema, Messi confesó que disfruta del ciclo conducido por Ángel de Brito: “Sí miro. Me gusta, soy un poco como mi vieja, me divierte. A Anto no le gusta mucho, yo soy más del espectáculo, para estar al día no más e informarme un poco”.

Sobre el fanatismo que comparte con su madre por el mundo artístico, el jugador añadió con humor: “Pero sí me gusta y a mi vieja le encanta el teatro, es cholula, le gusta todo eso. Si es por ella estaba ahí con Ángel en LAM”.

Ante la repercusión de estos dichos en el programa Nadie dice nada, el propio Ángel de Brito reaccionó en su espacio de streaming Bondi Live afirmando: "Un genio, un genio. Ya me gané otro Martín Fierro con esto. Nos ve, no solo nos conoce".