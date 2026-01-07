El Banco Central argentino (BCRA) formalizó este miércoles un depósito de reposición (repo) por US$ 3000 millones con seis bancos internacionales de primera línea, en un financiamiento a corto plazo destinado a reforzar las reservas internacionales y hacer frente a vencimientos de deuda externos que el Gobierno debe afrontar en los próximos días.

La operación consiste en un préstamo garantizado con activos (en este caso bonos soberanos argentinos (como BONAR con vencimientos en 2035 y 2038) como colateral) que serán recomprados por el Banco Central en una fecha futura pactada, tal como se establece en mecanismos de repo.

Según el comunicado oficial, el acuerdo fue suscripto con seis entidades financieras internacionales y se realizó “en el marco de las medidas del BCRA orientadas a fortalecer las reservas internacionales del país”, destacó la autoridad monetaria en su nota de prensa.

La tasa fijada para esta operación ronda alrededor de 7,4% anual, equivalente a la tasa SOFR en dólares más un spread acordado con las contrapartes, un costo financiero competitivo que refleja el acceso de Argentina a financiamiento externo en condiciones de mercado.

El repo por US$ 3000 millones llega en un momento clave para las finanzas argentinas, dado que este viernes el país enfrenta el pago de vencimientos de deuda por aproximadamente US$4200 millones, incluidos compromisos con bonistas privados, lo que hace necesario reforzar la liquidez en moneda extranjera para garantizar el cumplimiento de esos compromisos sin tensiones excesivas.

La operación se suma a un contexto en el cual el Gobierno busca normalizar el acceso a financiamiento internacional (tras observar una caída en el riesgo país y ofertas más amplias en licitaciones de deuda) y a un cronograma exigente de pagos, que también incluye otros instrumentos de deuda en dólares y recursos propios del Tesoro.

Este tipo de repo con bancos internacionales no representa una emisión de deuda tradicional en los mercados de capitales, sino un crédito garantizado por activos que permite al banco central obtener dólares líquidos sin colocar nuevos bonos al mercado, lo que puede ser útil para evitar presiones adicionales sobre las tasas y flujos externos.

En resumen, la operación busca fortalecer las reservas del BCRA en un momento de vencimientos relevantes, mostrando una cooperación activa con bancos extranjeros y un manejo estratégico de las herramientas financieras disponibles para sostener la posición externa del país.