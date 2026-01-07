Por la gripe H3N2 recomiendan usar barbijos en lugares cerrados

En medio de un aumento estacional de casos, el reconocido infectólogo Hugo Pizzi realizó una recomendación que evoca las medidas de la pandemia: "usar el barbijo en lugares cerrados" para reducir el riesgo de contagio de la gripe H3N2. El especialista enfatizó la importancia de la vacunación antigripal como la herramienta principal de prevención y describió los síntomas más característicos de esta cepa, que ya ha generado presión en los sistemas de salud de otros países.

"Cuando llegue la gripe acá sería criterioso usar el barbijo en lugares cerrados donde el aire está viciado", señaló Pizzi en declaraciones al programa La Mañana de La 990, recogidas por la Agencia Noticias Argentinas. Su advertencia se basa en la trayectoria observada del virus, que tras circular intensamente en Australia y Nueva Zelanda, generó situaciones complejas en Inglaterra, llegando a colapsar camas hospitalarias.

Publicidad

Un llamado a la prevención y la vacunación

El doctor Pizzi hizo un llamado claro a la población para aplicarse la vacuna antigripal, recordando la lección aprendida durante la pandemia de COVID-19. "Ahora nos han advertido que viene algo más pequeño", comparó, y remarcó: "Nos han advertido y hay vacunas que le recomiendo a todo el mundo aplicarse".

El especialista destacó una tendencia alentadora en el sistema de salud: "Hay algunas obras sociales que decidieron que van a colocar gratuitamente la vacuna porque prefieren hacer ese gasto en vez de gastar en terapias intensivas". Esto facilita el acceso y subraya el valor económico y sanitario de la prevención.

Publicidad

Como ejemplo del compromiso que puede exigir la salud pública, Pizzi mencionó el caso de Mendoza, donde las autoridades multan a los padres que no vacunan a sus hijos. Según sus declaraciones, "70 familias fueron citadas en la Justicia y todos terminaron vacunando a sus hijos".

Síntomas distintivos y medidas de cuidado

Si bien la gripe comparte muchos síntomas generales, Pizzi describió dos señales particularmente fuertes en la cepa H3N2: "un fuerte dolor de cabeza y mucho cansancio".

Publicidad

Ante la aparición de estos síntomas, el especialista aconsejó:

Mantener una buena hidratación.

Guardar reposo para ayudar a la recuperación.

Realizar una consulta médica temprana para prevenir complicaciones y recibir el tratamiento adecuado, especialmente en grupos de riesgo como adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

como ocurrió en otros países.