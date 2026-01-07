La provincia de Corrientes se prepara para una masiva movilización de fieles en enero de 2026, cuando cientos de miles de devotos del Gauchito Gil lleguen desde distintos puntos del país para venerar al santo popular en su tradicional fecha de homenaje.

Este año, la conmemoración se anticipa como especialmente grande porque se producirá la inauguración de un santuario de gran escala dedicado al Gauchito Gil, que se suma a las múltiples capillas y lugares de peregrinación que ya existen, y busca atender el creciente caudal de fieles que visitan Corrientes cada temporada.

El Gauchito Gil, figura central de una devoción popular que trasciende fronteras y clases sociales en Argentina, es recordado por miles de creyentes especialmente en enero, mes en el que se multiplican las peregrinaciones al complejo religioso.

Autoridades locales y organizadores de los eventos estiman que la afluencia de público superará las cifras habituales, con fieles que llegarán a Corrientes tanto en vehículos particulares como en contingentes desde provincias cercanas y distantes. El operativo de seguridad y asistencia sanitaria se encuentra en marcha para garantizar la atención de los visitantes durante los días de mayor convocatoria.

Además de la inauguración del nuevo santuario gigante, la agenda religiosa y cultural incluye procesiones, misas y actividades vinculadas al culto popular, generando un impacto importante no solo en lo espiritual sino también en la actividad turística y económica de la región durante enero.

La devoción por el Gauchito Gil se ha consolidado en años recientes como uno de los fenómenos de fe más singulares del país, con una mezcla de tradición, ritual y peregrinación popular que convoca a multitudes en cada aniversario y que ahora encuentra una nueva infraestructura expresiva en el flamante santuario inaugurado en Corrientes.