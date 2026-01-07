Las fuerzas de seguridad de Río Negro activaron un operativo de búsqueda y rescate para dar con un turista que se encuentra desaparecido tras haber sido visto este martes en la zona de Los Menucos, informaron fuentes oficiales.

El incidente se desencadenó cuando el hombre identificado como Pablo Alejandro Morell Corrales, de Villa Gesell, salió a navegar en kayak por un sector de aguas cercanas a la localidad y no regresó a su punto de partida, lo que alarmó a sus acompañantes y motivó la denuncia ante la policía.

Personal policial y de bomberos, junto con grupos de rescate, hallaron el kayak del turista completamente vacío en un área ribereña, sin señales claras de su ocupante ni de cómo pudo haber ocurrido su desaparición, según detallaron las fuentes.

El dato de la embarcación recuperada sin tripulante encendió todas las alertas, y los equipos de búsqueda se concentraron tanto en tramos de agua dulce como en las márgenes del río, revisando posibles rutas de escape o zonas donde la corriente podría haber arrastrado a la persona.

Desde el inicio de la búsqueda, operativos terrestres y acuáticos recorren la región, apoyados con canes de rastreo y drones, mientras que se solicita colaboración de personas que pudieran haber estado en la zona y tener imágenes o información relevante sobre los movimientos del turista durante su navegación.

Por el momento no se informó sobre última comunicación del hombre ni su estado de salud, y la falta de datos precisos complica las tareas, aunque las condiciones climáticas y del cauce del río también son consideradas dentro de las estrategias de búsqueda.

La causa quedó a cargo de la Comisaría local y la Fiscalía correspondiente, que supervisan las acciones coordinadas entre los distintos cuerpos de emergencia para intentar localizar al turista con vida, y se prevé que el operativo continúe a lo largo de la jornada y en las próximas horas.