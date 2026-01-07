El Club Sportivo Desamparados confirmó este miércoles 7 de enero la renuncia de su vicepresidente, Raúl Sánchez, en un contexto de fuerte malestar interno y creciente incertidumbre institucional. La salida del dirigente se produjo luego de que él mismo hiciera pública su decisión, a través de un mensaje difundido en su estado de WhatsApp, donde expresó duras críticas hacia la conducción encabezada por el presidente Martín Sassul.

“Hoy 6 de enero del 2026, uno de los días más tristes de mi vida. Presenté mi renuncia al cargo de vicepresidente del club de mi vida Sportivo Desamparados por motivo de la apatía y silencio del Sr. Presidente y sus amigos”, escribió Sánchez, dejando en evidencia el quiebre dentro de la cúpula dirigencial.

Un día después, la institución emitió un comunicado oficial en el que informó la dimisión del ahora exvicepresidente, sin hacer referencia a los motivos expresados públicamente por el dirigente saliente. En el texto, la Comisión Directiva agradeció “el tiempo dedicado durante el período en el que formó parte de la conducción del club” y le deseó “éxitos en sus proyectos personales”, al tiempo que aseguró que el club “continúa trabajando con normalidad, enfocado en los objetivos deportivos e institucionales trazados para la presente temporada”.

Más allá del tono institucional del comunicado, la renuncia de Sánchez expuso un escenario complejo en el Puyutano. Según trascendió en ámbitos cercanos al club, el panorama dirigencial es incierto y no se descarta que se produzcan nuevas renuncias dentro de la estructura que acompaña a Martín Sassul, en medio de diferencias internas que vienen acumulándose desde hace tiempo.

En este contexto, Desamparados atraviesa días de tensión fuera de la cancha, con un futuro dirigencial que aparece abierto y a la espera de definiciones que podrían marcar el rumbo institucional en las próximas semanas.

El comunicado oficial de Sportivo Desamparados

El Club Sportivo Desamparados informa a la comunidad, socios, hinchas y medios de comunicación que el señor Raúl Sánchez ha presentado su renuncia al cargo de vicepresidente de la institución.

La Comisión Directiva agradece el tiempo dedicado durante el período en el que formó parte de la conducción del club y le desea éxitos en sus proyectos personales.

El Club continúa trabajando con normalidad, enfocado en los objetivos deportivos e institucionales trazados para la presente temporada.

Club Sportivo Desamparados

Comisión Directiva