Supercopa de España 2026: Barcelona vs. Athletic, horario y TV

La Supercopa de España 2026 inicia su actividad en Arabia Saudí este miércoles 7 de enero con el duelo inaugural entre el FC Barcelona y el Athletic Club. El conjunto azulgrana, bajo la dirección de Hansi Flick, acude a la cita como el vigente campeón tras haber derrotado al Real Madrid 2-5 en la final de la edición anterior.

El equipo llega motivado tras vencer recientemente en el derbi ante el Espanyol, buscando consolidar un proyecto que reafirme su hegemonía en el fútbol nacional.

Por su parte, el Athletic Club de Ernesto Valverde afronta este desafío en medio de una campaña marcada por la irregularidad. Actualmente situados en la octava posición de la Liga y con un desempeño en la Champions League por debajo de las expectativas, los vascos vienen de empatar ante el Osasuna.

Para el club rojiblanco, este torneo representa una oportunidad para revertir su dinámica y demostrar su capacidad competitiva, a pesar de que en la semifinal de la edición pasada cayeron 0-2 ante los catalanes.

El encuentro está programado para las 20:00 horas y será transmitido en exclusiva para España por Movistar+. Este enfrentamiento revive un duelo con gran peso histórico, incluyendo antecedentes de alta tensión como la recordada batalla campal de 1984.

Además del prestigio deportivo, la participación en este torneo, donde también compiten el Real Madrid y el Atlético de Madrid, supone un importante ingreso económico tanto para la RFEF como para los clubes.