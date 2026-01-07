MasterChef Celebrity volvió a imponerse como uno de los programas más vistos de la televisión argentina este martes, impulsado por la incorporación de la mediática Yanina Latorre a las cocinas del reality. El ciclo conducido por Wanda Nara registró un espectacular número de audiencia, con picos que alcanzaron 13 puntos de rating, muy por encima de sus competidores en la franja horaria.

MasterChef Celebrity logró un espectacular rating. (Foto captura de video)

La llegada de Yanina Latorre, conocida por su fuerte personalidad y presencia en los medios, fue uno de los motivos principales del subidón en la audiencia, generando expectativa entre los televidentes por su estilo directo y las tensiones con otras figuras del ciclo. En un momento de su participación, la panelista incluso confrontó a Wanda Nara en vivo sobre un bloqueo en redes sociales, una escena que despertó gran interés del público.

Publicidad

El programa de Telefe comenzó con un piso de alrededor de 11 puntos de rating, cifra heredada de su programa precedente, y con el correr de los minutos fue sumando espectadores hasta tocar un máximo de 13 puntos, consolidándose como líder indiscutido de la noche televisiva.

Telefe había decidido traer a Latorre a la edición actual como una forma de renovar expectativas tras las primeras galas del año y después de la ausencia momentánea de Maxi López, quien viajó a Europa para el nacimiento de su hijo, aunque ya regresó y se reincorporó al ciclo.

Publicidad

La presencia de una figura de alto perfil mediático como Latorre no solo atrajo a su propio público, sino que también impulsó la conversación en redes sociales, generando repercusión digital que acompañó el crecimiento del rating en televisión abierta.

Con esta fórmula (una mezcla de competencia culinaria y figuras del espectáculo) MasterChef Celebrity sigue manteniendo su lugar como uno de los contenidos más fuertes del prime time argentino, capaz de atraer a audiencias amplias incluso en pleno verano televisivo.