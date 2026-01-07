Flor Vigna se burló de Griselda Siciliani tras la infidelidad de Luciano Castro

El clima mediático se encendió nuevamente alrededor de Luciano Castro tras la filtración de audios que sugieren una presunta infidelidad. En este contexto, sus ex parejas han tomado posturas contundentes. Flor Vigna, quien terminó su relación con el actor en el verano de 2024 tras sufrir mentiras y engaños, utilizó sus redes sociales para compartir una canción que critica a quienes "se conforman con migajas" en el amor. El tema comienza diciendo: "Qué baja está la vara, me siento una tarada, haciendo casting para un amor. ¡Hay cada pelot...!".

A pesar de que el lanzamiento coincidió con el escándalo, Vigna intentó matizar el impacto de sus palabras al declarar: "Este es uno de los temitas que hicimos en el campamento de música que organizó Guido Cardozo. No es nada personal con nadie, es solo jugar con un concepto que a veces jodemos con mis amigas, parodiándolo y ridiculizándolo un poco, donde la moraleja es aprenderse amar a uno mismo (sino le echás la culpa a otros jaja) ¿Qué onda los pibes? ¿Están en la misma? ¿Les resuena?".

La cantante ha señalado específicamente que Castro le fue infiel con Griselda Siciliani, aunque ambos involucrados lo han desmentido. Por su parte, Sabrina Rojas también se sumó a las críticas, admitiendo con resignación que el engaño "sería parte de su naturaleza" y que "él no lo puede evitar". Mientras tanto, el actor mantiene su postura de no hablar sobre las acusaciones de haber faltado a su palabra durante sus relaciones pasadas.