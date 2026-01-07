Con el debate por la reforma laboral en ciernes, el Gobierno se mostró dispuesto a negociar con la CGT algunas modificaciones al proyecto antes de su tratamiento en el Senado, programado para el 10 de febrero. Según la senadora Patricia Bullrich, el objetivo es garantizar que la ley sea votada y, como ocurrió con la Ley de Bases, se harán cambios para asegurar los votos necesarios.

Desde el próximo 16 de enero se conformará una comisión técnica en el Senado, liderada por la asesora de Bullrich, Josefina Tajes, para trabajar junto a los bloques afines y analizar las observaciones presentadas por la CGT y entidades empresariales. El plan contempla recibir propuestas de otros sectores interesados en participar del debate.

Bullrich remarcó que el Gobierno está abierto al diálogo, pero aclaró que será sobre la base de cambios y no del status quo. La prioridad del oficialismo es generar empleo, reducir el trabajo informal y brindar certezas legales a las empresas respecto de litigios laborales y contingencias.

Sobre la CGT, Bullrich señaló que hasta el momento no se presentaron contrapropuestas formales, pero que el Ejecutivo escuchará planteos razonables siempre que contribuyan a los objetivos de la reforma. Las negociaciones no se realizarán a través de los habituales negociadores del Gobierno en la materia, sino directamente en el Senado, integrando a todos los bloques legislativos que deberán dar su voto.

Entre los temas clave, el oficialismo apunta a modernizar la Ley de Contrato de Trabajo, permitir convenios colectivos a nivel inferior para dinamizar la negociación, y limitar parcialmente las cuotas solidarias que financian a los gremios, siempre en el marco de un acuerdo global que incentive la formalización laboral y el crecimiento del empleo.

Bullrich aseguró que la reforma se discutirá en un marco de cambios útiles y razonables, buscando un mercado laboral más dinámico y equilibrado, y advirtió que la prioridad es que la ley genere resultados concretos y no mantenga la situación actual.