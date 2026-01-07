Durante la tarde de este martes, alrededor de las 17 horas, efectivos de la Sección Apoyo Investigativo y la Brigada de Investigaciones concretaron la detención de un interno del Penal de Chimbas en el departamento Santa Lucía.

El sujeto, identificado como Braian Daniel Álvarez Rojo, de 24 años y con domicilio en Chimbas, se encontraba bajo el régimen de salidas transitorias, pero pesaba sobre él un pedido de captura emitido por el Juzgado de Ejecución Penal debido a incidentes vinculados a dicho beneficio.

Publicidad

El procedimiento se originó en la zona de Alto de Sierra, específicamente sobre la calle Proyectada de Roque Sáenz Peña. En ese lugar, los agentes observaron a Álvarez Rojo a bordo de una motocicleta saliendo del Sector 2 del asentamiento Río San Juan. Al percatarse de la presencia del móvil policial, el joven abandonó el vehículo en un descampado e inició una fuga a pie hacia el interior del asentamiento.

Ante la huida, se solicitó apoyo y se desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar al sospechoso dentro de una finca con cultivo de vid. Allí, el fugitivo fue finalmente reducido y aprehendido entre los parrales por el personal policial.

Publicidad

Respecto al vehículo que el detenido dejó abandonado, se confirmó que se trata de una motocicleta Honda Wave 110 cc, de color blanco con detalles verdes y negros.

El rodado tenía una denuncia por hurto radicada el pasado 1 de enero en la Comisaría 17ª, en perjuicio de una mujer. La investigación del caso continúa bajo la supervisión del fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel Castrillón, de la UFI Delitos contra la Propiedad.