El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, manifestó su apoyo y elogios al intendente Mario Secco, un dirigente peronista de Ensenada alineado con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, durante un acto por el Día de los Reyes Magos que compartieron este martes en el Club Barrio Progreso de esa localidad.

La aparición conjunta adquirió relevancia política y deportiva debido a la fuerte disputa pública que Verón mantiene con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de conflictos internos del fútbol argentino y críticas a la conducción de Tapia.

Durante el acto, Verón destacó el trabajo del jefe comunal, señalando que es “difícil encontrar un dirigente que piense en la gente”, y resaltó su impulso al deporte en la comunidad, lo que constituyó un respaldo explícito a Secco y su gestión municipal.

Secco, que gobierna Ensenada desde 2003 y es un referente territorial del peronismo bonaerense cercano a Kicillof, ha sido también una figura comprometida con proyectos locales como la construcción de infraestructura deportiva y vínculos con clubes del fútbol platense; incluso en el pasado había ofrecido apoyo a Estudiantes para levantar su estadio.

La imagen pública de Verón con Secco se da en un contexto en el que el dirigente deportivo mantiene tensiones abiertas con la dirigencia de la AFA, lo que ha generado interpretaciones políticas sobre posibles alineamientos y apoyos dentro de las estructuras de poder bonaerenses, especialmente considerando la presencia del gobernador y sus aliados en la conducción de entidades deportivas y espacios institucionales.

Este gesto se produce además pocos días después de que se desarrollaran diversas polémicas y sanciones relacionadas con Estudiantes y la AFA, como cuestionamientos por el manejo disciplinario de la entidad de fútbol, lo que ha ubicado a Verón en una posición crítica frente a Tapia.

En síntesis, la aparición de Juan Sebastián Verón junto a Mario Secco en un acto público de fuerte arraigo social añade una página más al cruce entre fútbol, política local y redes de poder en la provincia de Buenos Aires, donde los vínculos entre referentes deportivos y actores políticos cobran cada vez más protagonismo.