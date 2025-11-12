La Selección argentina se prepara para cerrar el 2025 con un amistoso inédito frente a Angola, que se disputará este viernes desde las 13:00 (hora argentina) en la ciudad de Luanda. Será el único compromiso del combinado nacional en esta fecha FIFA y llega en medio de una gira marcada por bajas sensibles y problemas administrativos y sanitarios para el ingreso al país africano.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará sumar minutos de rodaje con una formación alternativa, en la que sobresale el regreso al arco de Gerónimo Rulli, figura del Olympique de Marsella. El ex Estudiantes le ganó la pulseada a Walter Benítez, quien permanecerá en el banco, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez fue preservado por decisión del cuerpo técnico.

En defensa, las ausencias de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña abren paso a Juan Foyth y Nicolás Tagliafico por los laterales, con Cristian Romero y Nicolás Otamendi como dupla central. En el mediocampo, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso y Thiago Almada conformarán la línea de volantes, ante la baja por lesión de Enzo Fernández, que arrastra un edema óseo en la rodilla derecha y decidió no viajar.

El juvenil Franco Mastantuono, que se entrenó con el plantel en la previa, también quedó al margen por una pubalgia.

La gran atracción del encuentro será, una vez más, Lionel Messi, quien encabezará la delantera junto a Lautaro Martínez. El astro rosarino, ovacionado en su llegada a África, será titular desde el arranque. En el banco aguardarán su oportunidad José Manuel “Flaco” López y Joaquín Panichelli, dos de las jóvenes apuestas del cuerpo técnico.

El posible equipo titular de Argentina sería: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El amistoso será además una oportunidad de observación para Scaloni, de cara al tramo final del ciclo rumbo al Mundial 2026. Pese a las complicaciones de la logística africana, el cuerpo técnico confía en cerrar el año con una buena actuación y mantener el invicto del campeón del mundo.