Marcelo Tinelli atraviesa un momento complejo tanto en lo personal como en lo laboral. Tras la finalización de su ciclo en Carnaval Stream, el conductor se encuentra actualmente sin proyectos confirmados, en medio de versiones que circularon con fuerza en las últimas horas sobre un posible regreso a la televisión abierta.

El rumor se originó luego de que el periodista Nacho Rodríguez publicara en sus redes sociales que Tinelli había firmado un contrato millonario con El Trece para volver con el Bailando. Según esa versión, el acuerdo incluso superaría al de Mario Pergolini, quien recientemente se convirtió en una de las principales figuras del canal.

La información se viralizó rápidamente y generó sorpresa entre los usuarios, alimentando expectativas sobre el regreso del histórico conductor a la pantalla de El Trece. Sin embargo, pocas horas después, fue el propio Marcelo Tinelli quien salió a desmentir la noticia.

A través de sus redes sociales, el conductor aclaró que se trataba de una broma de mal gusto realizada en el marco del tradicional “Día de los Inocentes”. De esta manera, descartó por completo la posibilidad de un nuevo desembarco en el canal y negó haber firmado contrato alguno.

Tras la aclaración, el propio periodista también se manifestó en redes, lo que terminó de confirmar que la supuesta vuelta de Tinelli a El Trece no se concretará. La desmentida puso fin a las especulaciones que se habían generado en torno al futuro laboral del conductor.