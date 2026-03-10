El Gobierno nacional confirmó cambios en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), con nuevas reglas que modifican los plazos en los que los automóviles deben realizar la revisión obligatoria. La reforma forma parte de un proceso de simplificación del trámite impulsado por la gestión nacional.

Uno de los puntos centrales es que los autos cero kilómetro deberán realizar la primera VTV recién a los cinco años desde su patentamiento. Hasta ahora, la normativa exigía hacer la primera verificación a los tres años, por lo que el nuevo esquema amplía el período sin control para los vehículos más nuevos.

Además, los vehículos de entre cinco y diez años de antigüedad deberán realizar la revisión cada dos años, mientras que los autos con más de diez años seguirán teniendo que hacer la VTV de manera anual, como ocurre actualmente.

La reforma también introduce cambios en el funcionamiento del sistema. Entre ellos, se permitirá que concesionarias, talleres mecánicos y otros establecimientos habilitados puedan realizar la revisión técnica, lo que ampliará la oferta de lugares para hacer el trámite.

Desde el Gobierno argumentan que la actualización se basa en la evolución tecnológica de los vehículos modernos y en estudios que indican que la mayoría de los siniestros viales se producen por factores humanos y no por fallas mecánicas, por lo que extender los plazos de control no afectaría la seguridad vial.

De todos modos, la implementación del nuevo sistema será gradual y dependerá de la adhesión de cada provincia, ya que las jurisdicciones tienen autonomía para definir cómo aplicar el régimen de revisión técnica en sus territorios.