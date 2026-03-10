El fútbol argentino retoma su actividad este martes con la reanudación del Torneo Apertura de la Liga Profesional, después del paro impulsado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que suspendió toda la actividad durante el fin de semana. La medida provocó la postergación de la novena fecha y obligó a reorganizar el calendario del campeonato.

La décima jornada comenzará con cuatro partidos que marcarán el regreso de la competencia. El primero será el duelo entre Tigre y Vélez, líder de la Zona A, que se enfrentarán desde las 19.45 en el estadio José Dellagiovanna de Victoria.

En paralelo, Independiente recibirá a Unión en Avellaneda, mientras que más tarde Sarmiento será local frente a Racing en Junín. El cuarto encuentro de la jornada será Newell’s ante Platense, completando el regreso del torneo tras la interrupción.

El paro del fútbol fue decidido por la dirigencia de la AFA y contó con el respaldo de los clubes de la Liga Profesional. La medida se tomó en medio del conflicto judicial que involucra a las autoridades del organismo y que generó una fuerte tensión institucional en el fútbol argentino.

Con la vuelta de la actividad, el campeonato entrará en un calendario más cargado para recuperar las fechas pendientes. La fecha 10 se disputará durante toda la semana y algunos partidos destacados, como el clásico entre Boca y San Lorenzo, se jugarán en los próximos días.