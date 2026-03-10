Cultura y Espectáculos > Fuerte
Preocupación por la salud de Eva de Dominici tras ser vista en silla de ruedas
POR REDACCIÓN
Las imágenes de Eva de Dominici en una silla de ruedas al arribar a un aeropuerto estadounidense encendieron las alarmas sobre su estado físico. La situación fue aclarada por Fernanda Iglesias, quien reveló que la actriz aprovechó un reciente viaje laboral a Argentina para pasar por el quirófano.
Según detalló la periodista en sus redes sociales, “Eva de Dominici viajó en febrero a Buenos Aires a filmar un comercial y aprovechó su estadía para realizarse una mastopexia. Se trata de una operación reconstructiva de mamas. La actriz tuvo gigantomastitis durante el embarazo y esta intervención es la adecuada para esos casos”.
Sin embargo, el postoperatorio de la actriz se complejizó debido a un problema respiratorio que obligó a extender los cuidados médicos durante su estadía. Iglesias precisó que, debido a este cuadro, la joven “tuvo que ser asistida —más tiempo de lo esperado— por personal sanitario en el hotel”.
A pesar de no estar recuperada totalmente, sus obligaciones profesionales en Los Ángeles la forzaron a volar de regreso a los Estados Unidos, motivo por el cual requirió la asistencia de una silla de ruedas para trasladarse por la terminal aérea.
Para llevar tranquilidad a sus seguidores, la panelista de Puro Show confirmó que la evolución actual de la artista es sumamente positiva: “Por suerte ya está bien y retornando a su vida cotidiana en su casa de Estados Unidos. Eva está presentando una película súper importante, Balls Up, donde es la antagonista de Mark Walberg. Algo que la tiene feliz”.