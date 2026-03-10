Preocupación por la salud de Eva de Dominici tras ser vista en silla de ruedas

Las imágenes de Eva de Dominici en una silla de ruedas al arribar a un aeropuerto estadounidense encendieron las alarmas sobre su estado físico. La situación fue aclarada por Fernanda Iglesias, quien reveló que la actriz aprovechó un reciente viaje laboral a Argentina para pasar por el quirófano.

Según detalló la periodista en sus redes sociales, “Eva de Dominici viajó en febrero a Buenos Aires a filmar un comercial y aprovechó su estadía para realizarse una mastopexia. Se trata de una operación reconstructiva de mamas. La actriz tuvo gigantomastitis durante el embarazo y esta intervención es la adecuada para esos casos”.

Sin embargo, el postoperatorio de la actriz se complejizó debido a un problema respiratorio que obligó a extender los cuidados médicos durante su estadía. Iglesias precisó que, debido a este cuadro, la joven “tuvo que ser asistida —más tiempo de lo esperado— por personal sanitario en el hotel”.

A pesar de no estar recuperada totalmente, sus obligaciones profesionales en Los Ángeles la forzaron a volar de regreso a los Estados Unidos, motivo por el cual requirió la asistencia de una silla de ruedas para trasladarse por la terminal aérea.

Para llevar tranquilidad a sus seguidores, la panelista de Puro Show confirmó que la evolución actual de la artista es sumamente positiva: “Por suerte ya está bien y retornando a su vida cotidiana en su casa de Estados Unidos. Eva está presentando una película súper importante, Balls Up, donde es la antagonista de Mark Walberg. Algo que la tiene feliz”.