Las medialunas argentinas fueron reconocidas como una de las mejores preparaciones de panadería del mundo al ubicarse dentro del top 10 del ranking internacional elaborado por la plataforma gastronómica Taste Atlas. El listado reúne especialidades de distintos países y destaca recetas tradicionales que se volvieron emblemáticas en sus culturas.

En la clasificación, las medialunas argentinas alcanzaron el puesto número 8, compartiendo la lista con clásicos internacionales como el croissant francés o el kanelbulle sueco. El ranking se centra especialmente en las llamadas viennoiseries, un tipo de masa que combina técnicas de panadería y pastelería y que se caracteriza por su textura suave y hojaldrada.

Según describe Taste Atlas, las medialunas pueden considerarse una versión local del croissant francés. Se trata de pequeños panecillos en forma de media luna que se diferencian por ser más dulces, más jugosos y ligeramente más pequeños que su equivalente europeo.

En la tradición argentina existen dos variedades principales: las medialunas de manteca, más grandes y suaves, y las medialunas de grasa, que suelen ser más pequeñas y con un sabor menos dulce. Ambas se convirtieron en un símbolo de desayunos y meriendas en el país, especialmente acompañadas de café o mate.

Este reconocimiento internacional vuelve a posicionar a la gastronomía argentina dentro de los rankings globales y confirma la popularidad de sus preparaciones tradicionales, muchas de las cuales surgieron de la mezcla de influencias europeas con recetas adaptadas al gusto local.