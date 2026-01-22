La Plaza del Encuentro de Ullum será escenario este sábado 24 de enero de una nueva edición de la Feria del Encuentro, una propuesta cultural y artística pensada para toda la comunidad. La entrada es libre y gratuita.

La convocatoria comenzará desde las 21, con una variada grilla de espectáculos musicales y artísticos que recorrerán distintos géneros y estilos, pensados para públicos de todas las edades. El evento busca consolidarse como un espacio de reunión, disfrute y expresión cultural al aire libre.

Entre los artistas confirmados se destaca El Chimi, con un homenaje a El Potro Rodrigo, junto a Manu y Raco, quienes aportarán “la música de todos los tiempos y la de aquellos días felices”. También formará parte de la programación Amuleto Dúo, sumando su propuesta musical al escenario principal.

La danza folklórica tendrá su lugar con la presentación del Ballet Amanecer, que desplegará un repertorio de danzas tradicionales, mientras que Alejandro Zamora, la "Voz de la Sierra", que aportará su impronta característica ligada a la música popular.

La Feria del Encuentro también abrirá espacio a las expresiones urbanas, con un segmento dedicado al rap y freestyle. Este contará con la participación de Tokio, Flower y Braymen, representando a las nuevas generaciones de artistas.

Con entrada gratuita y una programación diversa, la Feria del Encuentro promete una noche de música, danza y encuentro comunitario, reafirmando a la plaza como un punto de referencia cultural y social.