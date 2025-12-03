El Gobierno nacional determinó por laudo un aumento escalonado del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre representantes de trabajadores y empleadores. La resolución, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la presidenta alterna del Consejo del Salario, Claudia Silvana Testa, fija incrementos mensuales desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026.

El esquema eleva el salario mínimo de $328.400 en noviembre de 2025 a $376.600 en agosto de 2026 para trabajadores mensualizados con jornada completa. En paralelo, el valor de la hora trabajada aumentará de $1.642 a $1.883 en el mismo período. Estas cifras alcanzan a empleados del Régimen de Contrato de Trabajo, del sector agrario, de la Administración Pública Nacional y otros empleadores estatales, salvo excepciones contempladas en regímenes especiales.

La resolución también redefine el cálculo del seguro por desempleo: será equivalente al 75% del salario neto de la mejor remuneración mensual de los últimos seis meses previos al despido. No obstante, tendrá un piso del 50% del salario mínimo vigente y un tope del 100%, respetando criterios establecidos en normativas anteriores.

La intervención del Ejecutivo se activó tras el fracaso de la reunión del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, donde ambas partes presentaron propuestas divergentes sin lograr el consenso exigido por la Ley 24.013. En este marco, el laudo aparece como un mecanismo obligatorio para garantizar continuidad institucional.

Con esta decisión, el Gobierno argumenta que busca otorgar previsibilidad al piso salarial y al sistema de desempleo, en medio de un escenario de tensión persistente entre sindicatos y cámaras empresariales por la recomposición de ingresos y los costos laborales.