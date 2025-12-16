Confirmaron un bono para contratados de San Juan, pero el monto aún no está definido

En una entrevista en Radio Sarmiento, Emilio Achem, Secretario General de la Gobernación, detalló las medidas económicas de fin de año para el sector público provincial, confirmando un plus salarial para empleados de planta permanente y contratados, aunque el valor para este último grupo aún no está cerrado.

El Gobierno de San Juan, a través del Secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, confirmó este martes en Radio Sarmiento la implementación de un bono extraordinario para los agentes de la administración pública provincial, con un panorama diferenciado para los trabajadores contratados, cuyo monto específico todavía se encuentra en etapa de definición.

Bono de $120.000 para la Administración Pública Central

Achem detalló que el gobernador Marcelo Orrego dispuso el pago de un plus de $120.000 para toda la administración pública central, que se abonará el 16 de enero de 2025. La decisión de realizar el pago en enero y no en diciembre responde a una estrategia para equilibrar el calendario de ingresos de los trabajadores, quienes en diciembre perciben el aguinaldo (20 de diciembre) y luego afrontan un período extenso hasta su próximo sueldo (30 de enero).

"Reunir los fondos para este bono implica un esfuerzo provincial muy importante", explicó el Secretario. Señaló que el pago del medio aguinaldo ya representa "una grilla salarial y media", y que posponer el bono a enero permite a la provincia contar con aproximadamente 15 días de recaudación de coparticipación para financiarlo, cuyo costo total ronda los $5.800 millones.

Con esta medida, los estatales tendrán ingresos escalonados:

20 de diciembre: Aguinaldo.

16 de enero: Bono de $120.000.

30 de enero: Sueldo completo.

Situación de los contratados: confirmado, pero monto por definir

Uno de los puntos destacados por Achem fue la situación de los trabajadores contratados. Confirmó que también recibirán un bono, en línea con la decisión del gobernador de "llegar con algo también a los contratados". Sin embargo, aclaró que el monto específico para este grupo aún no está definido y podría ser diferente al de $120.000.

Respecto a los poderes Legislativo, Judicial y los municipios, Achem indicó que son organismos autárquicos que deberán definir y financiar por su cuenta bonos equivalentes, ya que la provincia no ha previsto colaborar financieramente en ese aspecto.

Negociación docente: rechazo gremial y propuesta vigente

El Secretario General también se refirió al complejo escenario de la negociación salarial con los gremios docentes (UDAP, UDA y AMED), quienes han rechazado la última propuesta del gobierno. Calificó este rechazo como "una lástima", ya que la oferta disponible para diciembre superaba el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La propuesta gubernamental consiste en pagar el IPC más cinco puntos al código E60, beneficio dirigido específicamente a maestros de grado y directivos. Los gremios, en cambio, exigen el pago al código A01, que impacta al 100% del sector. Achem fue contundente al afirmar que "no tiene la posibilidad de pagar el A01 en diciembre".

"La propuesta inicial era completa (noviembre, enero, febrero, marzo), pero fue rechazada. Los gremios regresaron a la paritaria sin mandato para acordar hasta marzo, obligándonos a renegociar únicamente para diciembre", explicó, negando que el gobierno haya "recortado o achicado" la oferta.

Destacó los esfuerzos históricos de la gestión Orrego, señalando que en 24 meses se otorgaron 86 puntos de aumento al código A01, frente a solo siete puntos dados durante el período 2011-2023. Además, recordó la creación del ítem "Conectividad San Juan" (de alrededor de $38.000) para compensar la eliminación del Fonil por parte de la Nación.

Para los docentes, el calendario de ingresos incluye:

20 de diciembre: Aguinaldo.

10 de enero: Ítem Conectividad San Juan.

16 de enero: Bono.

30 de enero: Sueldo.

Achem mencionó que hay una nueva reunión paritaria prevista, pero mantuvo que el gobierno no tiene "muchas más herramientas que el E60" para diciembre, dejando la puerta abierta a negociaciones para aumentos mayores a partir de febrero o marzo, siempre con prudencia fiscal.