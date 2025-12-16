La Justicia halló un documento oficial que expone de manera directa el nexo entre Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, y Luciano Nicolás Pantano, señalado como supuesto testaferro en la investigación sobre el patrimonio de la dirigencia de la AFA.

Este es el listado al que accedió ¿La ves? por TN. (Foto: captura TN)

El registro, incorporado al expediente y al que tuvo acceso ¿La ves? por TN, corresponde a una de las mansiones del exclusivo country Aires Plaza, en Pilar. La lista de residentes permanentes incluye los nombres de Pantano y Toviggino uno debajo del otro, con acceso irrestricto a la propiedad, sin necesidad de autorización previa. Este hallazgo constituye para los investigadores una prueba concreta de la relación personal entre ambos.

El documento fue secuestrado durante un allanamiento ordenado por la Justicia y ejecutado por la Policía Federal, que tenía como objetivo determinar quiénes ocupaban la casa, vinculada a la firma Real Central, distinta de otra mansión previamente conocida en Pilar. Entre los residentes también aparecen Diego Fabián Pantano y María Vittoria Toviggino, hija del dirigente de la AFA.

Según la investigación, la sociedad Real Central está a nombre de Luciano Pantano y su madre, Conte, cuyos perfiles económicos (una jubilada y un monotributista) no coinciden con el valor de los inmuebles. La empresa figura como titular de al menos dos propiedades de alto valor, incluida la mansión que ocupa dos lotes dentro del country.

Hasta ahora, los fiscales solo contaban con indicios dispersos, como sociedades, propiedades y vínculos indirectos. Sin embargo, este documento reúne por primera vez los apellidos Pantano y Toviggino como residentes permanentes de una propiedad bajo investigación, lo que para la Justicia representa un elemento de peso que contradice la versión de que ambos no tenían ningún vínculo.

El hallazgo refuerza la hipótesis de que el tesorero de la AFA mantuvo una relación directa con el supuesto testaferro y permitirá avanzar en la pesquisa sobre el patrimonio y la posible ocultación de bienes de la dirigencia futbolística.