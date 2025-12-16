Luego de dos años vistiendo la camiseta verdinegra, Tomás Escalante anunció su despedida de San Martín. El jugador utilizó sus redes sociales para expresar sus sensaciones al cerrar una etapa que estuvo marcada por el esfuerzo, el compromiso y un recuerdo imborrable como el ascenso a Primera División y otro no tan lindo como el descenso.

“Después de 2 años en San Martín, llegó el momento de despedirme. Si bien las cosas no se dieron como yo esperaba, me voy sabiendo que con lo poco que me tocó, siempre me brindé al máximo”, expresó Escalante, reflejando la autocrítica y la entrega que caracterizaron su paso por el club.

Publicidad

El futbolista destacó especialmente haber sido parte del plantel que logró devolver al Verdinegro a la máxima categoría del fútbol argentino. “Estoy feliz de haber sido partícipe de aquel ascenso del verdinegro a Primera, que es donde se merece estar. Fue un momento inolvidable que lo voy a llevar siempre en mi corazón”, señaló.

En su mensaje también hubo palabras de agradecimiento hacia la institución y su gente. Escalante resaltó el respeto y el trato recibido durante su estadía en San Juan, asegurando que siempre se sintió como en casa. “Hasta pronto San Juan, el más grande de Cuyo”, concluyó, dejando en claro el cariño que se lleva por el club y la provincia.

Publicidad

De esta manera, Tomás Escalante cierra su ciclo en San Martín, dejando una huella marcada por la profesionalidad y el compromiso, y un recuerdo imborrable de una etapa histórica para el Verdinegro.

