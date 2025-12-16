La FIFA confirmó que ya se recibieron más de cinco millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026, que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá. La información corresponde a la tercera etapa del proceso de venta, que permite elegir partidos, categorías y cantidad de tickets para cada encuentro.

Argentina quedó entre los cinco países que más entradas solicitaron, con un total de 101.056 pedidos, apenas por debajo de Brasil, que registró 101.576. Encabeza el ranking Colombia, con 367.376 solicitudes, seguido por Inglaterra (140.291) y Alemania (138.246).

Publicidad

Los fanáticos podrán registrarse para esta tercera etapa hasta el 13 de enero a las 13 horas (hora argentina) en el sitio oficial de la FIFA. A quienes les asignen sus entradas, el cobro se realizará automáticamente en febrero. Más adelante, se abrirá una venta directa de remanentes por orden de llegada y se ofrecerán paquetes de hospitality con servicios especiales.

Hasta el momento, hinchas de más de 200 países realizaron solicitudes para los 104 partidos que tendrá el certamen, la primera edición con 48 equipos. El Mundial comenzará el 11 de junio en el estadio Azteca con el partido México vs. Sudáfrica, y finalizará el 19 de julio en Nueva Jersey con la gran final.

Publicidad

La Selección argentina debutará en el Grupo J el martes 16 de junio a las 22.00 frente a Argelia en Kansas. Posteriormente, jugará contra Austria el lunes 22 de junio a las 14.00 en Dallas, y cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio a las 23.00 frente a Jordania, nuevamente en Kansas. En todos los casos, los horarios están indicados según la hora de Argentina.

Esta etapa marca un récord histórico en la venta de entradas para un Mundial y refleja la alta demanda de los hinchas argentinos, que buscan asegurar su lugar para seguir de cerca a la Albiceleste en la cita mundialista.