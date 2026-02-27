El Gobierno nacional informó que la Ayuda Escolar Anual tendrá un refuerzo adicional para garantizar un piso mínimo de $85 000 por hijo en edad escolar, independientemente de la escala de ingresos familiares, tras la actualización de las asignaciones familiares que se aplicará en marzo de 2026.

La decisión forma parte de la actualización de escalas y topes del sistema de asignaciones que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) había oficializado con un incremento general del 2,88 %, incorporando la modificación de varias prestaciones para amortiguar el impacto de los costos vinculados al comienzo del ciclo lectivo.

El refuerzo extra para la Ayuda Escolar Anual se implementa con la intención de asegurar que ningún grupo familiar perciba menos de $85 000 por hijo, aun cuando su ingreso bruto familiar se ubique en los tramos más altos dentro de los topes establecidos para el cobro del beneficio.

La Ayuda Escolar Anual se otorga una vez por año y está destinada a acompañar los gastos vinculados al inicio del ciclo educativo, incluyendo útiles, indumentaria y otros gastos asociados a la escolaridad básica y media. Con el refuerzo, se busca que su monto tenga un piso efectivo que garantice un “mínimo útil” para las familias.

El Gobierno nacional explicó que esta decisión responde a la necesidad de mitigar las desigualdades en el acceso a bienes y servicios educativos, que suelen intensificarse al inicio de clases, y forma parte de los ajustes dispuestos en el marco de la movilidad de los beneficios que administra la Anses.

La medida se suma a otras actualizaciones recientes en el sistema de seguridad social, que incluyen el ajuste de topes de ingreso para acceder a asignaciones familiares, nuevos valores de asignaciones por hijo y por carga familiar, así como diversas prestaciones únicas relacionadas con matrimonio, nacimiento y adopción.