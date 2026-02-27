La figura de Esmeralda Mitre se mostró visiblemente conmovida tras el fallecimiento de Darío Loperfido, reconocido gestor cultural y figura del ámbito artístico, cuyo deceso generó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo. Mitre publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales donde expresó su dolor profundo y recordó con cariño al difunto, afirmando que “siempre vas a estar en mi corazón”.

Según el comunicado difundido por la propia Mitre, Loperfido fue una persona “de gran energía, talento y corazón” que marcó un lugar importante en su vida, tanto a nivel afectivo como profesional. En su posteo, ella rememoró momentos compartidos y destacó la importancia de su legado en la cultura y el teatro, subrayando que su recuerdo permanecerá entre quienes lo conocieron.

El mensaje de despedida incluyó también palabras de agradecimiento a quienes acompañaron a Loperfido en sus últimos días y a los seguidores que se sumaron al duelo, resaltando la solidaridad y el cariño recibidos en medio de estos momentos difíciles. Mitre pidió respeto y espacio para la familia ante la pérdida.

La repercusión del fallecimiento no tardó en expandirse entre colegas del ambiente artístico, que compartieron en redes sociales sus propias palabras de recuerdo y homenaje a Loperfido, destacando su trayectoria, su pasión por la cultura y su aporte a la escena local.

Este episodio conmovió además a seguidores y público en general, que comentaron la pérdida recordando la figura de Loperfido y acompañando en el duelo a Mitre y a su entorno cercano. La noticia se transformó rápidamente en uno de los temas más citados en plataformas digitales y espacios de espectáculos.

El legado de Loperfido en el campo cultural argentino (como gestor, productor y promotor de actividades artísticas) continúa siendo valorado por quienes compartieron con él parte de su carrera, mientras que su recuerdo es celebrado tanto por figuras de la farándula como por audiencias que apreciaron su trabajo.