La familia de Narela Micaela Barreto, la argentina hallada sin vida en una calle de Los Ángeles a fines de enero y repatriada esta semana para su despedida en Argentina, recibió la visita de amigos y allegados en el velatorio realizado este viernes en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada.

En ese contexto, su hermano Santiago Márquez Barreto publicó en su cuenta de Instagram unas palabras cargadas de dolor y emotividad, donde describió la profunda pena que atraviesa tras perder a su hermana. “No estoy preparado para despedirte, no puedo, me niego a que esta sea la última vez… me duele el alma”, señaló en el texto que acompañó con fotografías y recuerdos familiares.

Santiago agregó que sintió que había perdido “a mi mejor amiga, a la única persona que me entendía más allá de todo”, y remarcó que Narela era un pilar fundamental en su vida: “Siempre con sus charlas me calmaba, me motivaba a ser mejor hombre. Gran parte de lo que soy hoy es por vos”, escribió, en un mensaje que conmovió a quienes los siguen en redes sociales.

El hermano también confesó que aún le resulta difícil aceptar la ausencia de su hermana, hablando de cómo la recuerda en momentos cotidianos y de la tristeza profunda que siente al imaginar un futuro sin su presencia: “Siento que se me va a salir el corazón, lloro en soledad… te voy a amar por y para siempre”, concluyó.

Los restos de Narela fueron posteriormente trasladados al Cementerio de Lomas de Zamora para su inhumación, en un acto que cerró una etapa de intensa espera y gestión familiar para poder despedirla en su país de origen. La causa judicial sobre las circunstancias de su muerte en EE. UU. permanece abierta, con investigaciones en curso por parte de las autoridades estadounidenses.