En el marco del juicio oral y público que se lleva adelante en el Tribunal Oral Criminal N.º 1 de Bahía Blanca, el fiscal Mauricio Del Cero y el abogado querellante Juan Vitalini solicitaron este viernes una pena de nueve años de cárcel efectiva para Fiorella Damiani, consejera escolar de Bahía Blanca, por el delito de falso testimonio agravado tras una denuncia de abuso sexual que se comprobó que no ocurrió. La decisión del tribunal sobre la sentencia se espera para el miércoles 4 de marzo.

La causa se originó en 2017, cuando Damiani denunció que dos hombres, Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra, la habían violado tras una salida social en Punta Alta, lo que derivó en la detención de ambos acusados. Sin embargo, la investigación terminó revelando que el encuentro fue consentido y que videos aportados a la causa mostraban que no existió violencia ni coacción, por lo que los acusados recuperaron su libertad.

Publicidad

Tras la rectificación judicial, Álvarez y Pereyra presentaron demandas civiles y penales, y la investigación se reorientó hacia Damiani, quien terminó imputada por falso testimonio agravado, una figura del Código Penal que puede implicar penas de hasta 10 años de prisión cuando una declaración falsa perjudica a terceros en una causa criminal.

Durante los alegatos de cierre, la fiscalía argumentó que la denuncia de Damiani ocasionó una “grave lesión al sistema de administración de justicia” y señaló el impacto que tuvo en la vida de los dos hombres inicialmente acusados y detenidos, por lo que solicitó la condena máxima solicitada.

Publicidad

Por su parte, la defensa de Damiani pidió que sea absuelta o que se le aplique el mínimo de la pena, alegando falta de pruebas que acrediten dolo en la presentación de la denuncia y sosteniendo que no existió intención deliberada de perjudicar a los acusados.

La expectativa judicial está puesta ahora en la lectura del veredicto y de los fundamentos por parte del tribunal, programada para principios de la próxima semana, que determinará si Damiani será condenada y con qué pena efectiva por este caso que generó debate social y mediático en torno a las consecuencias de denuncias falsas en casos de abuso sexual.