La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan concretó este viernes 27 de febrero la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 2/2026, destinada al alquiler de maquinaria pesada para el Parque de Tecnologías Ambientales (PTA), ubicado en La Bebida, departamento Rivadavia.

Tal como adelantó DIARIO HUARPE, el acto se desarrolló desde las 9:30 en la sala de Licitaciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en el Centro Cívico, bajo la intervención de la Escribana Mayor de Gobierno, María Eugenia Manzini.

La convocatoria, tramitada mediante el Expediente N° 1300-000125-2026-EXP-GC y autorizada por Resolución N° 193-SEAYDS-2026, cuenta con un presupuesto oficial de $1.270.500.000 para la contratación, por cinco meses, de cuatro equipos viales con sus respectivos operarios.

Cinco sobres para una licitación millonaria

La mesa de apertura dejó constancia de que se recepcionaron cinco sobres. Las propuestas fueron abiertas en orden de presentación y corresponden a las siguientes firmas:

MEM S.R.L. presentó una oferta total de $978.945.000, acompañada de un seguro de caución de Río Uruguay Cooperativa de Seguros Ltda. por $12.705.000. La mesa indicó que cumple con los requisitos exigidos en los pliegos. KORICH S.R.L. ofertó parcialmente por $808.964.975, con seguro de caución de Alva Compañía Argentina de Seguros S.A. por $9.000.000. Sin embargo, se dejó constancia de que en el ítem 3 la máquina ofertada no se ajusta a lo solicitado en el pliego de condiciones particulares. Miguel Ángel Audisio presentó una oferta total de $1.137.862.500, con seguro de Integrity Seguros Argentina S.A. por $12.705.000. La propuesta cumple con los requisitos formales exigidos. Pico Franco René fue rechazado por no cumplir con el artículo 11 inciso “g”, en concordancia con el artículo 13 del pliego particular, al no ajustarse la garantía presentada al procedimiento establecido para la firma digital. Armegom S.A. ofertó $1.255.632.125, con seguro de caución de Río Uruguay Cooperativa de Seguros Ltda. por $16.516.500. La mesa informó que cumple con todos los requisitos formales.

De este modo, si bien cinco empresas se presentaron formalmente, cuatro ofertas quedaron en carrera y una fue rechazada en el acto. Además, una de las propuestas observadas presenta diferencias técnicas respecto de lo solicitado.

Un servicio estratégico para el relleno sanitario

El alquiler de maquinaria pesada es considerado clave para garantizar la continuidad de las tareas de saneamiento y operación del relleno sanitario provincial, emplazado en el PTA de La Bebida.

Este predio es estratégico para la gestión de residuos urbanos del Gran San Juan, ya que allí se concentran las tareas de disposición final, compactación y cobertura diaria de residuos sólidos urbanos provenientes de distintos departamentos.

La contratación por cinco meses busca asegurar el funcionamiento operativo del parque, evitando interrupciones en un servicio esencial para la política ambiental provincial.

El acto se extendió hasta las 12:30, momento en que se dio por finalizada la apertura de sobres, quedando ahora en manos de la comisión evaluadora el análisis técnico y económico de las ofertas presentadas.

También se abrieron sobres para cubiertas de camiones

En la misma jornada se realizó la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 1/2026, destinada a la adquisición de cubiertas para tres camiones compactadores marca Iveco Tector modelo 170E22 del PTA.

En este caso se recepcionaron seis sobres. Las ofertas corresponden a:

Pehuen S.A. , con una oferta parcial de $27.940.000.

, con una oferta parcial de $27.940.000. Two Distribuciones S.A.S. , con una oferta total de $41.355.192.

, con una oferta total de $41.355.192. Barceló Neumáticos S.A. , con $29.295.000.

, con $29.295.000. Varcas S.R.L. , con $32.276.538 y una alternativa por $27.318.930.

, con $32.276.538 y una alternativa por $27.318.930. Vitam S.A.S. , con $32.813.748.

, con $32.813.748. Neumagom S.A.S., cuya propuesta fue rechazada por no cumplir con el inciso “d” del artículo 11 del pliego, al presentar una declaración jurada incompleta y suscripta a mano.

Según se dejó constancia en el acta, cinco de las seis ofertas cumplen con los requisitos exigidos en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares.

La doble apertura de sobres marca un movimiento administrativo relevante para el funcionamiento del Parque de Tecnologías Ambientales, tanto en lo que respecta a su infraestructura operativa como al mantenimiento de su flota de camiones compactadores.

Ahora será tarea de la comisión evaluadora analizar las propuestas, verificar aspectos técnicos y económicos y elevar el correspondiente dictamen para la eventual adjudicación de ambos procesos licitatorios.