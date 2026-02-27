El dirigente Claudio “Chiqui” Tapia presentó ante la Justicia un pedido de nulidad del llamado a indagatoria en la causa en la que se lo investiga por una supuesta evasión fiscal de 19.000 millones de pesos, al considerar que hubo vicios procesales y falta de fundamentos legales para su citación.

La causa, que tramita en los tribunales federales, gira en torno a la acusación de que Tapia y otros involucrados habrían omitido declarar ingresos y presentado información contable irregular con el objeto de evadir impuestos por una suma millonaria. El llamado a indagatoria había sido dispuesto por el fiscal, lo que habilitaba a Tapia a ofrecer su versión de los hechos.

Sin embargo, la defensa de Tapia argumentó que la citación adolece de falta de claridad en los hechos imputados, ausencia de vinculación directa con presuntas maniobras y errores en la forma en que fueron recopiladas las pruebas, lo que según su presentación vulneraría garantías procesales básicas. Por ello, solicitó que se declare la nulidad de esa resolución y se deje sin efecto la indagatoria.

Este planteo judicial se suma a una serie de recursos que ya presentó la defensa en distintas etapas del expediente, en un intento por frenar el avance de la investigación y evitar que Tapia preste declaración en un momento procesal clave. El dirigente sostiene que no existen elementos suficientes para sostener las imputaciones.

La decisión sobre la nulidad será evaluada por el juez a cargo de la causa, quien debe decidir si confirma, rechaza o corrige la citación para próximas etapas del proceso. La resolución que adopte la Justicia tendrá impacto directo en el calendario procesal y en la estrategia defensiva.

La noticia generó reacciones tanto en el ámbito político como en el del fútbol, dado el rol de Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presencia en espacios de poder dentro del deporte. Sectores opositores y allegados al dirigente han intercambiado posturas sobre la legitimidad del reclamo judicial.

Los próximos días serán clave para determinar si Tapia deberá comparecer ante la Justicia por esta investigación tributaria y si el recurso presentado por su defensa prospera o será desestimado, marcando un nuevo capítulo en esta causa de alto interés público.