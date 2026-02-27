A partir de la próxima semana, un cambio técnico anunciado por Meta dejará sin soporte oficial a WhatsApp en numerosos celulares que operan con sistemas antiguos, según informó TN.

La medida entra en vigencia el 1º de marzo de 2026, cuando la compañía dejará de brindar actualizaciones y parches de seguridad para dispositivos que utilicen versiones de Android anteriores a la 5.0 (Lollipop), y para usuarios de iPhone que no puedan actualizar su sistema operativo al menos a iOS 15.1.

Esto no significa que la aplicación se elimine automáticamente de esos dispositivos, pero sí que dejará de recibir mejoras o correcciones que garanticen la seguridad y el correcto funcionamiento del servicio, lo que puede provocar fallos, vulnerabilidades o la eventual imposibilidad de enviar y recibir mensajes sin errores.

Entre los modelos afectados se encuentran equipos clásicos como el Samsung Galaxy S4, dispositivos de marcas como Sony Xperia M, varios modelos antiguos de LG y Huawei, así como generaciones previas de iPhone que no admiten iOS 15.1, como el iPhone 6, 6S o iPhone SE (primera generación).

La decisión responde a criterios técnicos y de seguridad: las versiones más antiguas de sistemas operativos no soportan los nuevos requisitos de encriptación y protocolos de WhatsApp, lo que podría exponer a los usuarios a riesgos de seguridad si se intenta seguir usando la app sin actualizaciones.

La plataforma recomienda que los usuarios con equipos incompatibles hagan una copia de seguridad de sus chats y consideren migrar a smartphones más modernos para no perder acceso a mensajes, archivos, llamadas y otras funciones básicas de la mensajería.

Expertos en tecnología señalan que estas actualizaciones regulares de requisitos de sistema son habituales en aplicaciones que buscan mantener altos estándares de seguridad, aunque suelen impactar a usuarios con dispositivos antiguos que aún dependen de ellos para su comunicación diaria.